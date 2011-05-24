Беспрецедентная выставка "Русская традиция" с 650 экспонатами ждёт петербуржцев

Русский музей представит в корпусе Бенуа живопись, графику, костюмы, золотное шитье, керамику и старинные игрушки.

С 13 декабря в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге откроется масштабная выставка "Русская традиция", которая представит более 650 экспонатов. В едином пространстве будут собраны шедевры живописи, графики, костюмы, золотное шитье, керамика и старинные игрушки, сообщили в пресс-службе музея.

Параллельно в других зданиях Русского музея будут работать знаковые проекты: в Михайловском замке покажут "Русский исторический портрет" и работы Фёдора Васильева, в Михайловском дворце — картоны для Исаакиевского собора и выставку к 200-летию здания. В Строгановском дворце откроется экспозиция императорских сервизов, а в Восточном павильоне Михайловского замка — выставка графики Геннадия Устюгова.

Фото: Telegram / Русский музей

Большинство проектов продлятся до зимы или весны 2026 года. Генеральным партнером музея выступает банк ВТБ. Билеты на выставки уже поступили в продажу на официальном сайте Русского музея и в кассах музейного комплекса.

