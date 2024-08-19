Огромная очередь образовалась у ТРК "Голливуд" на Коломяжском проспекте

Посетителей призвали соблюдать осторожность.

В пятницу, 6 декабря, на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге открылся торгово-развлекательный комплекс "Голливуд" — первый крупный объект такого формата, построенный в городе за последние девять лет. Масштабное событие привлекло сотни горожан, что привело к образованию давки у главного входа.

В Telegram-канале комплекса подтвердили скопление людей и призвали посетителей сохранять спокойствие:

Держите дистанцию, внимательно следите за детьми, не толкайтесь — всех рано или поздно пропустят.

В честь открытия организаторы подготовили программу с участием группы "Марсель", певицы Ханны, модного показа, шоу и розыгрышей.

ТРК "Голливуд" общей площадью 60 тысяч квадратных метров включает торговые павильоны, фуд-зону, фитнес-клуб, а в ближайшее время обещает запустить первый в городе семейный парк и кинотеатр. Открытие комплекса стало одним из самых ожидаемых событий в сфере коммерческой недвижимости Петербурга 2025 года. "Голливуд" позиционируется как многофункциональное пространство для семейного отдыха и шопинга.

Фото: Nikoliers