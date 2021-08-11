Открытие ТРК "Голливуд" в Петербурге сдвинули на ноябрь

Представители комплекса не готовы назвать точную дату начала работы.

Запуск торгово-развлекательного комплекса "Голливуд" в Санкт-Петербурге вновь отложен, теперь начало работы объекта намечено на ноябрь 2025 года, сообщил "ДП".

Первоначально открытие планировалось на август текущего года, затем срок был перенесен на сентябрь. Представители комплекса не готовы назвать точную дату начала работы.

Среди арендаторов, которые разместятся в комплексе, значатся сети "Лайм", "Золотое яблоко", "Зарина", "Бифри", "Села", "Айдол", "М.Видео — Эльдорадо" и "Перекресток". Также в здании будут находиться фитнес-клуб "ДДИКС", развлекательный центр "Тейкабум" и гастрономическая зона.

Ранее сообщалось, что Unicredit требует вернуть 827 млн рублей через залог имущества ТРК "Радуга".

