Пробки парализовали движение у нового ТРК "Голливуд" на второй день после открытия

Массовый ажиотаж вокруг первого за девять лет крупного торгового центра окрасил карты пробок в багровый цвет.

Открытие самого крупного за последние девять лет торгово-развлекательного комплекса "Голливуд" в Приморском районе Санкт-Петербурга на второй день работы привело к транспортному коллапсу и массовому скоплению людей. Как свидетельствуют данные "Яндекс.Карт", вечером в пятницу улицы в районе станции метро "Пионерская" "побагровели" из-за пробок, образовавшихся на проспекте Испытателей, Коломяжском и Богатырском проспектах.

Напоминим, вчера наблюдался огромным поток горожан, желающих попасть на торжественное открытие комплекса, которое включало выступление певицы Ханны и группы "Марсель". Ажиотаж привел к давке у входа, что вынудило администрацию ТРК обратиться к посетителям с призывом сохранять спокойствие, держать дистанцию и внимательно следить за детьми.

ТРК "Голливуд" площадью 60 тысяч квадратных метров, строительство которого началось в 2016 году и несколько раз переносилось, позиционируется как многофункциональное семейное пространство. В честь открытия организаторы подготовили масштабную программу с модным показом и розыгрышами. В ближайшее время в комплексе планируется запуск первого в городе семейного парка и кинотеатра.

Ранее Piter.TV сообщал, что ограбление Лувра помогло Эрмитажу убрать строителей с "безобразием" у своих стен.

Видео: Telegram / Питер сегодня