Патриарх Кирилл освятил отреставрированный храм Александра Невского в Красном Селе

Глава РПЦ совершил литургию в церкви, где в 1960-е годы настоятелем служил его отец.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе, открытый после масштабной реставрации. Божественную литургию в памятнике архитектуры федерального значения, построенном в конце XIX века, также посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

В своем обращении предстоятель Русской православной церкви отметил особую личную связь с храмом:

С большим волнением я сегодня совершал божественную службу в этом храме, где 10 лет настоятелем был мой отец в самые тяжелые годы так называемых хрущевских гонений с 1960-го по 1970 год.

По окончании чина освящения предстоятель вручил церковные награды тем, кто участвовал в восстановлении храма. Деревянная церковь была заложена в 1889 году великим князем Владимиром Александровичем в честь старшего брата — императора Александра III. Храм пережил закрытие в советское время и уцелел в годы Великой Отечественной войны. После завершения реставрации памятник неорусского зодчества вновь обрел исторический облик. По окончании чина освящения предстоятель вручил церковные награды тем, кто участвовал в восстановлении храма.

Фото: ВКонтакте / Патриарх Кирилл