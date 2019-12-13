  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов назвал Александра Невского символом России и небесным покровителем Петербурга
Сегодня, 14:14
61
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Беглов назвал Александра Невского символом России и небесным покровителем Петербурга

0 0

Губернатор Северной столицы связал подвиги святого князя с современной защитой Отечества.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 6 декабря. В своем обращении глава города подчеркнул особую роль исторической фигуры как покровителя Северной столицы и символа воинской доблести.

Для Санкт‑Петербурга он стал небесным покровителем. Петр Первый перенес его мощи в новую столицу России – подчеркнув преемственность всех веков русской истории.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Невский был канонизирован в 1547 году, но его почитание началось сразу после смерти в 1263 году. Александр Беглов провел параллели между историческими и современными событиями:

Опора на высокие духовные и нравственные ценности, на историческую память нашего народа дает нам сегодня силы защищать Отечество, строить великое будущее России.

Александр Невский скончался в 42 года, возвращаясь из Золотой Орды, приняв перед смертью схиму с именем Алексий. Петр I перенес его мощи в Санкт-Петербург в 1724 году, что закрепило особую связь святого князя с городом на Неве.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге представили первый в мире учебник по социальной архитектуре.

Фото: ВКонтакте / Александр Бегло

Теги: александр беглов, день памяти александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии