Найденная братская могила остановила реконструкцию больницы на Авангардной

По предварительной информации, был обнаружен блиндаж времён Великой Отечественной войны.

Во время реконструкции на территории больницы на Авангардной улице 25 января экскаваторщики нашли братскую могилу с гранатой и другими боеприпасами.

По данным 78.ru, давность наступления смерти людей ещё не установлена. По предварительной информации, был обнаружен блиндаж времён Великой Отечественной войны. При этом, несколько дней назад уже был обнаружен миномётный снаряд и пулемёт Максим.

В Комитете по здравоохранению сообщили, что на территории больницы на Авангардной все работы приостановлены.

Фото: 78.ru