До 2024 года вертолеты Ка-32 активно применялись при ликвидации возгораний в Европе.

Страны Европы не могут использовать вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за введенных против России санкций. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

В публикации говорится, что до 2024 года российский вертолет успешно использовали для борьбы с лесными пожарами, однако последние несколько лет нет. Покупке запчастей и техническому обслуживанию вертолетов препятствуют санкционные меры.

Источник издания рассказал, что власти Испании пытались добиться смягчения санкций по этому вопросу, однако в Брюсселе предложили закупить европейские аналоги российского вертолета. Однако эту инициативу не реализовали из-за нехватки средств. Воздушные судна Ка-32 активно использовались в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее западные аналитики предположили, что 21-й пакет санкций Евросоюза может стать последним в привычном формате.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)