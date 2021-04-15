Украинцев будут высылать из стран ЕС для службы в ВСУ

Европа ужесточает политику приема украинских беженцев.

Европейский союз не будет предоставлять временную защиту гражданам Украины, подлежащим воинскому учету. новые правила могут вступить в силу в марте 2027 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В заявлении отмечено, что во внимание брались меняющиеся потребности Украины в сфере обороны. Таким образом, принято решение, что временную защиту будут предоставлять только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине.

Новое правило коснется только новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза. По мнению западных аналитиков, военнообязанным гражданам Украины будут отказывать в предоставлении убежища, из-за нехватки людей в рядах ВСУ для фронта.

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