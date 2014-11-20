В ЕС обсуждается полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Вопрос поднимается при участии делегатов из стран-членов ЕС.

Европейская комиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на собственный источник в Европе. Эксперт объяснил СМИ, что такие инициативы обсуждаются в координации с делегатами из стран-членов регионального сообщества. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер указал, что вероятные визовые ограничения направлены на дестабилизацию российского общества изнутри в преддверии парламентских выборов в Государственную думу. В британском посольстве Великобритании в Москве указали прессе, что в текущий момент Лондон активно работает с международными партнерами из ЕС над введением визовых ограничений в отношении российских военнослужащих.

Напомним, что глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас говорила о том, что Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции (СВО) на украинской земле. Страны планируют запретить военнослужащим из России въезд в Европейский союз. По данным дипломата, Евросоюз располагает разведывательным данными о лицах, которые участвовали в СВО.

Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2026 году.

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