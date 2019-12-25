FT допустила отказ ЕС от крупных пакетов санкций против России

Financial Times сообщила, что 21 пакет санкций Евросоюза может стать последним в привычном формате. Причиной называют сложности с согласованием новых ограничений.

Европейский союз может отказаться от практики принятия масштабных санкционных пакетов в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times, указав, что согласование новых ограничительных мер между странами объединения становится все более затруднительным.

По данным издания, 21 пакет санкций может стать последним, поскольку действующий подход, как отмечается в публикации, перестает быть эффективным.

Ранее сообщалось, что в новый пакет ограничений планируется включить Московскую биржу. Кроме того, под санкции могут попасть 94 финансовые организации. Основное внимание при подготовке новых мер уделяется банковскому сектору.

Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов.

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