Легендарный рыбный ресторан La Perla Fish House закрылся в Петербурге

Окончательное решение о закрытии ресторана владельцы публично не объяснили.

В центре Петербурга прекратил работу ресторан La Perla Fish House на улице Марата. Заведение окончательно закрылось 27 июля, о чем владельцы сообщили на официальном сайте.

Причины прекращения работы ресторана руководство не раскрыло. Заведение появилось в Петербурге в 1999 году под названием "Матросская тишина". Ресторан стал одним из первых в городе мест, где посетителям предлагали устрицы.

В 2014 году проект ресторатора Игоря Мельцера прошел ребрендинг и получил название La Perla Fish House. Ресторан также имел аттестацию Всемирной гильдии гастрономов Chaîne des Rôtisseurs.

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