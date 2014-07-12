Оскорбившая мужчину во время конфликта оштрафована на 3 тыс. рублей в Петербурге

Инцидент произошел на Школьной улице.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В мае 42-летняя женщина во время конфликта на Школьной улице умышленно оскорбила оппонента, сообщили в надзорном ведомстве 28 июля.

Прокуратура возбудила в отношении правонарушительницы административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление инвалида. Между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошла ссора, и женщина высказала в адрес потерпевшего выражения, унизившие его честь и достоинство.

Фото: Piter.TV