  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оскорбившая мужчину во время конфликта оштрафована на 3 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 16:27
172
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Оскорбившая мужчину во время конфликта оштрафована на 3 тыс. рублей в Петербурге

0 0

Инцидент произошел на Школьной улице.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В мае 42-летняя женщина во время конфликта на Школьной улице умышленно оскорбила оппонента, сообщили в надзорном ведомстве 28 июля.

Прокуратура возбудила в отношении правонарушительницы административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление инвалида. Между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошла ссора, и женщина высказала в адрес потерпевшего выражения, унизившие его честь и достоинство. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии