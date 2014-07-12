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Захарова: Россия готова обсуждать идеи по урегулированию украинского конфликта
Сегодня, 16:26
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Захарова: Россия готова обсуждать идеи по урегулированию украинского конфликта

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В МИД России оценили нацеленность страны на мирное урегулирование украинского конфликта.

Москва в настоящее время готова обсуждать идеи по дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта на украинской территории. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 27 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила позицию страны. Мероприятие было организовано на территории Ржева в Тверской области.

Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто не отказывался.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала фарсом действия ЕС с "потолком на нефть".

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид, переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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