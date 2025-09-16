Подросток отобрал куртку у сверстника с угрозами в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в нападении на своего сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошёл 14 апреля возле здания Дворца культуры в одном из населённых пунктов района. По версии следствия, подросток, угрожая сверстнику предметами, которые использовал в качестве оружия, отобрал у него куртку, после чего скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия". Несовершеннолетний задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В ходе следственных действий у подростка были изъяты как похищенная куртка, так и предмет, использовавшийся при нападении. В настоящее время сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области