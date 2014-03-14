В Ленобласти будут судить курьера мошенников, забравшего у жертв более 1,5 млн рублей
Сегодня, 9:59
Прокуратура Волосовского района передала в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Кировского района, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Согласно материалам следствия, молодой человек выполнял роль курьера в преступной схеме. Его сообщники обманывали граждан, после чего он лично забирал у потерпевших деньги. В период с 12 по 19 августа 2025 года злоумышленники таким образом завладели суммой, превышающей 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время дело направлено в Волосовский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура уже подала гражданские иски о возмещении ущерба. Ведомство выступает в защиту интересов троих пострадавших, которые относятся к социально незащищенным категориям населения.

