В пятницу температурные испытания пройдут в Невском и Колпинском районах
Сегодня, 8:27
Температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

В пятницу, 17 апреля, в Петербурге пройдут последние испытания тепловых сетей на неделе. 

Как сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб", в Невском районе энергетики проверят распредсети в границах улиц Ткачей, Седова, Бабушкина и Крупской улицы, а также улиц Седова, Невзоровой и Зубковской улицы, проспекта Елизарова. 

В Колпинском районе протестируют теплопроводы на улице Александра Товпеко, Фанерной и Парковой улицах. 

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. 

Пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: теплосети, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

