В пятницу температурные испытания пройдут в Невском и Колпинском районах

В пятницу, 17 апреля, в Петербурге пройдут последние испытания тепловых сетей на неделе.

Как сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб", в Невском районе энергетики проверят распредсети в границах улиц Ткачей, Седова, Бабушкина и Крупской улицы, а также улиц Седова, Невзоровой и Зубковской улицы, проспекта Елизарова.

В Колпинском районе протестируют теплопроводы на улице Александра Товпеко, Фанерной и Парковой улицах.

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Пресс-служба АО "ТЭК СПб"

