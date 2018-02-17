В Петербурге суд рассмотрит дело о подпольной типографии по производству корочек силовиков

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, организовавших подпольное производство поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Противоправная деятельность преступной группы была пресечена в марте 2025 года, а в апреле 2026-го материалы направлены в суд, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в 2018 году 42-летний петербуржец создал в интернете онлайн-платформу и чат в мессенджере для приёма заказов на изготовление удостоверений сотрудников силовых ведомств. К работе он привлёк 44-летнего жителя Ломоносовского района Ленобласти. Заказы поступали на электронную почту или в чат, клиенты направляли личные данные и оплату на банковскую карту, оформленную на несуществующего иностранца.

Для производства корочек злоумышленники приобрели высококачественное оборудование: принтер, ноутбуки со специальным ПО, пресс для тиснения, ультрафиолетовые лампы, ламинаторы. Они также изготовили поддельные печати различных ведомств. Визуально отличить подделку от оригинала было практически невозможно.

В ходе обысков у фигурантов изъяли оборудование, расходные материалы, пять готовых поддельных удостоверений, которые не успели сбыть, а также поддельные корочки адвоката, ветерана боевых действий и сотрудника министерства, изготовленные организатором на своё имя. Уголовные дела по девяти эпизодам направлены в Пушкинский районный суд. Один из обвиняемых находится под стражей, второй — под домашним арестом.

