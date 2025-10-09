Президенты стран подписали пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества.

Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции. Об этом сообщил журналистам президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе с рабочим визитом. Он провел встречу с лидером Таджикистана. По итогам переговоров Путин Рахмон подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. Они также подписали документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении.

Ранее Путин заявил, что Россия и Таджикистан являются надежными союзниками.

Видео: официальный сайт президента России