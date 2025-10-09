Путин: Россия и Таджикистан являются надежными союзниками

Москва и Душанбе являются надежными союзниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
По словам главы государства, обе страны проводят постоянную работу в области безопасности. Он подчеркнул, что Россия очень дорожит союзом с Таджикистаном.
Безусловно, Россия будет выполнять все союзнические наши обязательства.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре.
Видео: официальный сайт президента России
