Путин: Россия и Таджикистан являются надежными союзниками

По его словам, Россия очень дорожит союзом с Таджикистаном.

Москва и Душанбе являются надежными союзниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам главы государства, обе страны проводят постоянную работу в области безопасности. Он подчеркнул, что Россия очень дорожит союзом с Таджикистаном.

Безусловно, Россия будет выполнять все союзнические наши обязательства. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре.

Видео: официальный сайт президента России