Сгоревший в Петербурге Rolls-Royce принадлежал бывшей "Миссис мира" Софье Аржаковской

Автомобиль марки Rolls-Royce, сгоревший минувшей ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга, являлся собственностью известной актрисы и танцовщицы Софьи Ская (настоящая фамилия – Аржаковская). Премиальное авто находилось на парковочной площадке третьего этажа гаража, расположенного в Вытегорском переулке.

Очаг возгорания возник около 1:00 в двигателе автомобиля, быстро распространился на салон и привел к существенным повреждениям. Неизвестно, удастся ли восстановить люксовую иномарку.

Звезда ранее оказывалась замешанной в инцидентах, связанных с нарушением ПДД в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано даже употребление алкоголя непосредственно во время вождения.

Софья Ская родилась и воспитывалась в Ленинграде, после окончания балетного училища стала солисткой Башкирского театра оперы и балета, исполнив ведущие роли в спектаклях "Эсмеральда", "Лебединое озеро", "Белоснежка". Впоследствии успешно проявила себя в киноиндустрии, сыграв в популярных проектах "Кухня", "Оператор реальности", "Клуб счастья". Получив признание и в Голливуде, снялась в картинах "Лигейя", "Белый лебедь", "И была война". В 2006 году ей присвоили почетный титул "Мисс мира".

Фото: kino-teatr.ru (пользователь Томаш)

