Съемки фильма про Юрия Кнорозова завершены в Петербурге

Исполнитель главной роли упомянул, что его кандидатуру одобрила внучка Юрия Кнорозова, Анна Маслова, выступающая консультантом фильма.

Фильм "Боги Кнорозова", повествующий о выдающемся ленинградском учёном, завершил съёмки своего петербургского этапа и готовится приступить к мексиканской части производства. Создатели картины подчёркивают, что зрителю будет представлена не обычная биография героя, а таинственная история гения, который сумел проникнуть в тайны древнего народа Майя, не выезжая за пределы Советского Союза. Подробности о картине рассказал "Петербургский дневник".

Иван Колесников рассказал, что о Юрии Кнорозове он узнал только после того, как ему предложили сняться в фильме. Прочитав подробно о достижениях учёного, Колесников признался, что поражён тем фактом, что тот смог разгадать письменность Майя, работая в небольшом кабинете кунсткамеры Ленинграда. Артист подчеркнул, что смысл процесса расшифровки письма Майя для него оставался неясным, но он понимал, что главное — передать образ легендарного человека, а не углубляться в изучение науки. Колесников добавил, что внешность его сильно отличалась от внешности Кнорозова, поэтому создателям фильма пришлось искать альтернативные способы передачи сходства. Они пришли к выводу, что внешний облик исполнителя роли лучше оставить без грима, сосредотачиваясь на глазах, поскольку именно взгляд придавал герою особую магнетичность. По словам Колесникова, на площадке он почувствовал близость к персонажу, отметив общие черты: любовь к алкоголю, острый юмор и философское восприятие окружающей действительности.

Исполнитель главной роли упомянул, что его кандидатуру одобрила внучка Юрия Кнорозова, Анна Маслова, выступающая консультантом фильма. Сначала она относилась к выбору негативно, однако, увидев Колесникова в образе, согласилась, что он прекрасно вписывается в роль.

Режиссёром фильма Анастасией Чашиной было отмечено, что главная цель ленты — передача внутреннего мира Юрия Кнорозова. Она привела любопытную версию, согласно которой ученый обладал особой духовной связью с народом Майя, возможно, будучи представителем этой цивилизации в одной из предыдущих жизней. Такая интерпретация возникла у неё после внимательного рассмотрения фотографий учёного. Кроме того, актриса и учительница Галины Ершовой — соратницы Кнорозова — рассказала, что Юрий Кнорозов считал себя духовным преемником епископа Диего де Ланды, который уничтожил древние манускрипты Майя. Этот контраст между разрушением и восстановлением знаний станет важной темой фильма.

Иван Колесников поделился забавным моментом, связанным с животными, присутствующими в фильме. Например, присутствие котов, любимых Кнорозовым, придаёт фильму особый шарм. Исполнителю главной роли приходилось терпеть дискомфорт из-за аллергии на шерсть кошек, но съемки проходили без серьёзных осложнений. Что касается огромного питона по прозвищу Чирик, символизирующего в фильме мифологический апокалипсис, то Колесников уверил, что сцена с животным прошла спокойно, поскольку питон привык питаться мелкими зверьками, а размеры актёра значительно превосходили аппетит змеи.

Заключительная ремарка режиссёра состояла в том, что подробный разбор метода исследования письменности Майя выглядит слишком техническим и вряд ли будет интересен широкой аудитории. Однако в фильме найдут отражение ключевые моменты творчества Кнорозова, позволяющие понять, каким образом гениальному человеку удалось прочитать давно утраченные языки.

Ранее мы сообщили о том, что в школе №490 на Новочеркасском проспекте появился бюст ученому Юрию Кнорозову.

Фото: предоставлено компанией "Триикс медиа"