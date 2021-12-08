В Аничковом дворце завершилась реставрация Большой столовой

За два года реставрации специалисты бережно расчистили от загрязнений лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карнизы.

В Петербурге завершены масштабные работы по восстановлению одного из самых известных помещений Аничкова дворца – Большой столовой. Именно здесь Дворец творчества юных традиционно проводит знаменитые "Новогодние ёлки", а также конкурсы, награждения, конференции и Анциферовские краеведческие чтения.

За два года реставрации специалисты бережно расчистили от загрязнений лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карнизы. Были восполнены утраты в художественных композициях на падуге (вогнутом стыке потолка и стен), а двери и оконные рамы восстанавливались отдельно в условиях мастерской.

В ходе работ было сделано несколько уникальных находок, например, обнаружен исторический воздуховод, отделанный керамической плиткой и оснащенный поворотным металлическим механизмом. Эту конструкцию решено музеефицировать. Кроме того, айден фрагмент оригинального дубового паркета, который послужил образцом для полного воссоздания напольного покрытия.

\

Напомним, это далеко не первый этап возвращения исторического облика дворцу. За последние десятилетия в комплексе уже были отреставрированы Белоколонный зал, Голубая, Малиновая, Фисташковая и Желтая гостиные, библиотека, Дубовый Кабинет Его Императорского Величества, гардероб, бывшие детские покои, Новый кабинет, Туалетная императрицы Марии Федоровны, Торшерная гостиная, парадная лестница, фасады здания, павильоны со скульптурами, каменная ограда со стороны Невского проспекта, ворота между Кабинетом и конюшнями, Зимний сад и Холодный вестибюль.

Историческая справка:

Первый Аничков дворец строился с 1741 по 1754 год. Проект Михаила Земцова завершил Франческо Бартоломео Растрелли. В 1776–1778 годах Иван Старов перестроил здание в стиле классицизма, а над интерьерами впоследствии работали Луиджи Руска и Карл Росси. После революции здесь располагался Музей города, а в 1930-х годах архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский приспособили резиденцию под главный городской Дворец пионеров.

Ранее мы сообщили о том, что в здании Городской думы на Невском появится культурный кластер: реставрация обойдется почти в 1,3 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга