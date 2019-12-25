В здании Городской думы на Невском появится культурный кластер: реставрация обойдется почти в 1,3 млрд рублей

Для посетителей создадут необходимую инфраструктуру, включая музей и кафе на 40 мест.

В начале этой недели была объявлена закупка на реставрацию и приспособление под современное использование здания Городской думы с башней на углу Невского проспекта и Думской улицы. Начальная цена контракта составляет почти 1,3 млрд рублей. Это вторая попытка найти подрядчика: первый конкурс, объявленный в июне, не состоялся из-за отсутствия заявок. Как рассказали "Деловому Петербургу" представители заказчика (СПб ГБУК "Центр музыкальной культуры "Чайковский""), после завершения работ в историческом здании откроется концертно-выставочное пространство.

Александровский зал станет основной площадкой для Губернаторского симфонического оркестра и будет рассчитан на 600 мест. Николаевский зал вместимостью 200 человек также будет использоваться для мероприятий. Часть помещений переоборудуют во вспомогательные зоны: репетиционные залы, звукозаписывающую студию, гримерные, а также помещения для детских мастер-классов.

Для посетителей создадут необходимую инфраструктуру, включая музей и кафе на 40 мест. Заказчик заверяет, что объект будет максимально восстановлен и приближен к первоначальному облику. В рамках контракта подрядчику предстоит демонтировать все неисторические элементы: некапитальные перегородки, современную отделку стен, потолков и полов, а также неисправные инженерные системы.

Предусмотрено восстановление и частичная замена столярных заполнений, воссоздание исторического убранства и внутренняя отделка помещений: пилястры, колонны, барельефы, карнизы, галтели. Будут полностью воссозданы утраченная балюстрада парадной лестницы, элементы декоративной отделки потолков, добавили в Центре музыкальной культуры "Чайковский".

Помимо интерьерных работ, исполнителю необходимо смонтировать новые инженерные системы, отремонтировать крышу с установкой греющего кабеля и выполнить архитектурную подсветку фасадов. Приступить к работам нужно в августе текущего года, а завершить контракт требуется до конца 2028 года.

Ранее мы сообщили о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации исторических зданий Академии наук на Университетской набережной.

Фото: Piter.TV