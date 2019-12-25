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В Петербурге 11 выпускников получили 100 баллов за два предмета ЕГЭ
Сегодня, 13:03
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В Петербурге 11 выпускников получили 100 баллов за два предмета ЕГЭ

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В общей сложности были проверены уже пять экзаменов: два обязательных и три по выбору.

Опубликованы результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Согласно информации, 100 баллов получили 158 учащихся. При этом от 80 до 100 баллов получили 6148 человек. В сообщении также отмечается, что в 2024 году 97 выпускников из Санкт-Петербурга набрали высший балл по профильной математике, которую выбрали 58% учащихся. Высокие результаты, от 80 до 100 баллов, показали 4016 человек.

В общей сложности были проверены уже пять экзаменов: два обязательных и три по выбору. По итогам в Северной столице максимальный балл набрали 393 учащихся. А 11 из них сдали два экзамена на 100 баллов.

Ранее мы сообщили о том, что уроки ПДД для младшеклассников начались в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург

Теги: егэ, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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