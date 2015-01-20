Уроки ПДД для младшеклассников начались в Ленобласти

В Ленобласти начались уроки безопасности для учеников младших классов, которые будут проходить с июня по август в 50 образовательных учреждениях и детских лагерях. Организатором выступает комитет по транспорту.
Ученикам расскажут о правилах поведения на дороге, научат распознавать знаки и сигналы светофора. Ребята узнают, как правильно садиться в автомобиль, выходить из него и вести себя в салоне. Все занятия проводятся в игровой форме, чтобы детям было интересно.
Лето - идеальное время для изучения правил дорожного движения, так как дети чаще находятся на улице. Знание основных правил и сигналов поможет им ориентироваться на дороге и избегать опасных ситуаций.
Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк подчеркнул, что каждый ученик сможет примерить на себя роль водителя и под руководством инструктора проехать на мини-автомобиле по импровизированной трассе. Это позволит детям получить практические навыки вождения и изучить дорожную обстановку.
Ранее мы сообщили о том, что ЕГЭ в Ленобласти в резервные дни будут сдавать 470 человек.
Фото: Комтранс Ленобласти
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