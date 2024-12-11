Петербургским девятиклассникам хотят упростить ОГЭ в 2025 году

Учащиеся будут сдавать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике.

Петербург и несколько других регионов могут стать площадками для проведения эксперимента по основному государственному экзамену (ОГЭ), предусматривающего сдачу только двух обязательных предметов. Законопроект, поддержанный правительством, предполагает проведение экзамена в таком формате в 2025 году.

Согласно проекту закона, внесенному в Государственную Думу в январе, эксперимент пройдет в Москве, Петербурге, Тюменской, Ростовской областях и Северной Осетии. Учащиеся будут сдавать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике, сообщает РИА Новости.

Инициатива получила поддержку, в частности, от Рособрнадзора. Напомним, что ОГЭ является частью государственной итоговой аттестации и проводится среди учащихся 9-х классов. В стандартном варианте экзамены включают русский язык и математику как обязательные предметы, а также два дополнительных предмета по выбору.

Ранее мы сообщили о том, что правила приема в петербургские вузы в 2025 году останутся неизменными.

Фото: Piter.TV