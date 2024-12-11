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Правила приема в петербургские вузы в 2025 году останутся неизменными
Сегодня, 10:02
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Правила приема в петербургские вузы в 2025 году останутся неизменными

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Университеты продолжат ориентироваться на результаты ЕГЭ, творческие вузы сохранят проведение творческих конкурсов.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин заявил  в рамках прямой линии, что в 2025 году изменения условий приема в высшие учебные заведения не предвидятся. Он уточнил, что Горный университет, который внес коррективы в процесс зачисления, добавив средний балл аттестата к общему количеству баллов, участвует в эксперименте по разработке новых методов отбора студентов наряду с четырьмя другими вузами.

Пока мы не ожидаем изменений условий приёма в большинстве петербургских, да и российских, вузов в 2025 году.

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Он также добавил, что университеты продолжат ориентироваться на результаты ЕГЭ, творческие вузы сохранят проведение творческих конкурсов, а прием на основе результатов олимпиад останется актуальным.

Ранее Княгинин назвал наиболее востребованные профессии в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: вузы спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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