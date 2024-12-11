Правила приема в петербургские вузы в 2025 году останутся неизменными

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин заявил в рамках прямой линии, что в 2025 году изменения условий приема в высшие учебные заведения не предвидятся. Он уточнил, что Горный университет, который внес коррективы в процесс зачисления, добавив средний балл аттестата к общему количеству баллов, участвует в эксперименте по разработке новых методов отбора студентов наряду с четырьмя другими вузами.
Пока мы не ожидаем изменений условий приёма в большинстве петербургских, да и российских, вузов в 2025 году.
Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Он также добавил, что университеты продолжат ориентироваться на результаты ЕГЭ, творческие вузы сохранят проведение творческих конкурсов, а прием на основе результатов олимпиад останется актуальным.
Ранее Княгинин назвал наиболее востребованные профессии в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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