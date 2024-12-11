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Токари, медики, инженеры: Княгинин назвал наиболее востребованные профессии в Петербурге
Вчера, 23:47
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Токари, медики, инженеры: Княгинин назвал наиболее востребованные профессии в Петербурге

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Вице-губернатор выделил строительство, промышленность, здравоохранение и науку как ключевые сферы на рынке труда.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин перечислил наиболее востребованные профессии в городе. Среди ключевых сфер на рынке труда он выделил строительство, промышленность, здравоохранение и науку. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями города.

Есть потребность в рабочих профессиях. Например, в промышленности — токари, сварщики. Но есть большое количество вакансий для инженеров, медиков.

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Кроме того, вице-губернатор рассказал о программах для пенсионеров: около 6 тысяч пожилых петербуржцев готовы продолжать работать и даже переучиваться. Для молодежи также доступны возможности обучения на бюджетной основе и повышения квалификации при поддержке города.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир княгинин, рынок труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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