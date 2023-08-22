X5 прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети из-за спора о ценах

Отгрузка товара от Mars фактически приостановлена.

Компания X5, управляющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток", прекращает отгрузки продукции Mars в свои торговые сети. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ритейлера. Сотрудники объяснили, что руководство приняло такое решение из-за несоответствия "предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования". В России уточнили, что искусственное повышение стоимости товаров недопустимо в условиях высокой чувствительности потребителей к вопросу.

В ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли. сообщение от сети X5

Специалисты из X5 добавили, что на текущий момент отгрузки продукции от Mars фактически приостановлены. Речь идет о конфетах, шоколадных батончиках, драже M&Ms и Skittles, жевательной резинке Orbit. В компании добавили, что не стоит бояться пустых полок в магазинах сети, так как остатки продукции Mars закончатся только в августе-сентябре текущего года. Продукция будет замещена на товары-аналоги от других производителей.

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