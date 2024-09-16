  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
PepsiCo впервые за 20 лет изменила состав колы в пользу пребиотиков
Сегодня, 7:43
120
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

PepsiCo впервые за 20 лет изменила состав колы в пользу пребиотиков

0 0

Купить новинку можно будет уже осенью.

PepsiCo Inc. представила колу с пребиотиками, обозначив первое за 20 лет изменение в категории традиционных напитков на основе колы. Соответствующее заявление сделали сотрудники американской компании в официальном пресс-релизе. Известно, что новый напиток получил название Pepsi Prebiotic Cola.  Объем одной банки составляет примерно 355 миллилитров. Онлайн-продажи товара запланированы уже на осень 2025 года.  В магазинах розничной продажи приобрести напиток можно будет в начале следующего года.

Эта инновация содержит пять граммов тростникового сахара, 30 калорий и не содержит искусственных подсластителей. Она сохраняет классический свежий, бодрящий вкус Pepsi, а также содержит три грамма пребиотической клетчатки.

текст пресс-релиза компани

Напомним, что в начале июля компания PepsiCo решила сократить количество сахара для Pepsi и Mountain Dew. В результате теперь каждый из брендов содержит примерно на 35 и 40 процентов соответственно меньше сахара. Вместо сахара в составе напитка используются искусственные подсластители.

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка специально для США.

Фото: PepsiCo Inc

Теги: pepsico, газированные напитки, пребиотики
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии