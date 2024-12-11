В Крыму пресечено незаконное производство газированных напитков

Ирина Волк сообщила о прекращении деятельности незаконного производства на полуострове.

Российские правоохранительные органы на территории Крыма пресекли деятельность двоих подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Соответствующей информацией со СМИ поделилась через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что незаконный цех по производству газированных напитков располагался в одном из местных сел. Также находились склады с готовой продукцией и жилые помещения для работников. В деятельности было задействовано порядка 15 человек.

Они в промышленных масштабах изготавливали аналоги популярных зарубежных безалкогольных газированных напитков. На бутылки наносили этикетки с товарными знаками известных брендов. пресс-служба МВД РФ

Оптовые партии товара далее реализовывались под видом оригинальной продукции через подконтрольные коммерческие структуры. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РФ. Сейчас оперативники занимаются установлением каналов сбыта продукции.

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Фото и видео: МВД Медиа