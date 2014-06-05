Дети смогут собрать новую коллекцию Завров в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка" в преддверии начала нового учебного года запустила моментальную акцию "Завры 2", в рамках которой предлагает юным гостям собрать новую коллекцию динозавров. Акция будет проходить во всех магазинах "Пятёрочка" с 22 августа по 2 октября 2023 года.

Завры вернулись

В прошлом году коллекционные игрушки-присоски в виде разных динозавров стали очень популярными, более 6 миллионов человек стали активными участниками этой акции. "Пятёрочка" вновь выпускает коллекцию Завров, но уже в новом прочтении.

Теперь каждый Завр – это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс – красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров, создавая индивидуальные образы и кастоимизируя ими одежду или школьную канцелярию.

Всего в коллекции 6 Динсов разных цветов и 20 Завров, среди которых один фирменный от "Пятёрочки", два от партнёров – X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий – в форме лапки, светящейся в темноте. В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте zavry2.5ka.ru, что даст возможность пользователю принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении "Пятёрочка" также появилась онлайн-игра "Завры 2", в которой можно выиграть реальные призы. Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты и различные бонусы. За прохождение уровней предусмотрены призы от "Пятёрочки" и партнёров.

За каждые 10 пройденных уровней можно получить 1 дополнительный билет для участия в розыгрыше суперпризов: смартфонов, наушников, умных колонок и других подарков.

Как собрать всех Завров?

Чтобы принять участие в новой акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит набор из одного Завра и одного Динса (Завры и динсы не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов). Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой "Х5 Клуба"

В новой коллекции представлены 6 Динсов разных цветов: зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра.

Также Завра с динсом можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями, мешок для сменки и четыре вида мягких игрушек-динозавров.

Уверены, что "Завры 2" также понравятся покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление. Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка"

В чем польза коллекционирования

Коллекционирование – одно их самых популярных хобби у детей. По мнению детских психологов, процесс собирания и преумножения своих "ценностей", создание больших экспозиций и тайников позволяет детям ощутить свою значимость, уникальность и индивидуальность.

Процесс коллекционирования требует от детей тренировки силы воли. Всё потому, что экспонат необходимо сначала или обнаружить, или выменять у товарища, или приобрести после накопления определённой суммы. Также коллекционирование – прекрасная возможность развить коммуникабельность. Это хобби формирует умение договариваться и производить равноценный обмен. Сбор коллекции улучшает у ребёнка навыки логического и пространственного мышления.

Фото: пресс-служба Пятёрочки