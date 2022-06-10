Компания сосредоточит внимание на конфетах и выпуске шоколадных мини-плиток.

Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов", но продолжит изготавливать конфеты и мини-плитки под указанными брендами. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы компании. Известно, что решение постепенно выполняется с 1 января 2025 года. Известно, что сейчас продукция выпускается на Одинцовской кондитерской фабрике, но будет выведена из ассортимента.

С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года. пресс-служба Mars

Напомним, что Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Его штаб-квартира располагается в городе Маклине американского штата Вирджиния. Среди брендов компании указаны шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года предприятие уведомило о том, что прекращает инвестировать в бизнес на российской территории, а также прекращает рекламную деятельность в стране, импорт или экспорт готовой продукции. Говорилось о том, что российские производства компании продолжают свою операционную деятельность.

X5 прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети из-за спора о ценах.

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