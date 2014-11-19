СМИ: компания Mars предупредила о снижении поставок батончиков и конфет Bounty

Причиной этого является повышенный спрос на продукцию и снижение поставок кокосовой стружки.

Американская компания Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо российской структуры "Марса".

Из письма следует, что причиной ограничения поставок является повышенный спрос на продукцию компании в начале текущего года и снижение поставок сырья, а именно – кокосовой стружки. В Mars заявляют, восстановление запасов следует ожидать к середине октября 2021 года. Однако не исключается, что перебои с поставками затянутся до следующего года.

Тем не менее в компании заверили, что дефицита продукции в рознице не ожидается.

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