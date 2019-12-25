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Microsoft выпустила новую версию ОС Windows раньше заявленного срока
Сегодня, 8:53
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Microsoft выпустила новую версию ОС Windows раньше заявленного срока

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ОС должна была выйти сегодня, однако стала возможна для загрузки вечером 4 октября.

Американская компания Microsoft официально выпустила операционную систему Windows 11 раньше заявленного срока. Об этом информирует интернет-издание The Verge.

Новинка должна была выйти 5 октября, однако она стала возможна для загрузки на устройства накануне вечером.

Windows 11 – это новый опыт Windows, который призван приблизить людей к тому, что они любят.

из сообщения компании Microsoft

Рекомендуемые минимальные требования к новой ОС стали строже: двухъядерный совместимый процессор с частотой 1 ГГц и выше, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также необходима видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее и дисплей с диагональю от девяти дюймов и разрешением не менее 720p.

Ранее мы сообщали, что Microsoft разрешила пользователям заходить в онлайн-сервисы компании без пароля.

Фото: blogs.windows.com

Теги: microsoft, windows 11, компьютер, операционная система
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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