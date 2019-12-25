Microsoft разрешила пользователям заходить в онлайн-сервисы компании без пароля

К профилям можно будет получить доступ через код подтверждения по SMS.

Microsoft предоставила возможность всем пользователям заходить в онлайн-сервисы компании без пароля. Как сообщает The Verge, с 15 сентября компания разрешила заходить в аккаунт при помощи приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello и ключа безопасности.

По информации издания, зайти в свой аккаунт пользователи смогут также по коду подтверждения по SMS и электронной почте.

Как сообщил вице-президент по безопасности Microsoft Васу Джаккал, число способов для атак увеличилось, поэтому внедрение нового метода аутентификации стало основной причиной для ускорения многих инициатив по обеспечению безопасности.

Для того, чтобы воспользоваться новым способом входа в сервисы, необходимо установить на телефон приложение Microsoft Authenticator и связать его с учетной записью Microsoft. В настройках потом можно будет активировать функцию входа в сервисы без пароля.

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