На фабрике Mars в США два человека упали в чан с расплавленным шоколадом

Сейчас пострадавшие госпитализированы.

На кондитерской фабрике Mars в американском штате Пенсильвания два человека упали в чан с расплавленным шоколадом. В настоящее время оба пострадавших спасены. Об этом рассказали местные телеканалы со ссылкой на данные экстренного ведомства. Помощник руководителя службы 911 в США по округу Ланкастер уточнил журналистам, что два сотрудника предприятия были госпитализированы. Одного из пациентов пришлось доставлять в медицинское учреждение при помощи вертолета.

Еще один сотрудник спасательного ведомства добавил, что в рамках операции по вызволению пострадавших пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и выясняется, как люди могли упасть в емкость на заводе.

Во время пожара в подвале на улице Ленина пострадали два человека.

Фото и видео: YouTube / wgaltv