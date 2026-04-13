Песков: блокада Ормузского пролива негативно повлияет на рынки

В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа.

В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, который принял решение о блокаде Ормузского пролива. Песков отметил, что такие действия могут негативно повлиять на международны рынки. Он подчеркнул, что многие детали остаются непонятными. Также Песков добавил, что воздержится от "каких-то субстантивных комментариев".

Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности. Многие детали остаются неясными, непонятными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал опасения Франции об угрозе открытой войны с РФ безосновательными.

