Доктор Комаровский назвал самый полезный вид спорта

Медик выделил топ физической активности, полезной для детей.

Доктор Евгений Комаровский назвал самый полезный вид спорта. Во время прямого эфира в его собственном аккаунте в Instagram специалист выделил топ самых полезных для здоровья детей видов физической нагрузки. В этот перечень попали плавание, легкая атлетика, неконтактные игровые занятия.

Игра — круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе. Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно. Евгений Комаровский, врач

Доктор рекомендовал родителям выбирать для детей виды спорта, которые подразумевают игру через сетку. Речь идет, например, о волейболе или теннисе.

Комаровский опроверг миф о популярном способе профилактики простуды.