Доктор Комаровский назвал самый полезный вид спорта

Доктор Евгений Комаровский назвал самый полезный вид спорта. Во время прямого эфира в его собственном аккаунте в Instagram специалист выделил топ самых полезных для здоровья детей видов физической нагрузки. В этот перечень попали плавание, легкая атлетика, неконтактные игровые занятия.
Игра — круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе. Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно.
Евгений Комаровский, врач
Доктор рекомендовал родителям выбирать для детей виды спорта, которые подразумевают игру через сетку. Речь идет, например, о волейболе или теннисе.
Комаровский опроверг миф о популярном способе профилактики простуды.
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