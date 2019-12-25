Комаровский опроверг миф о популярном способе профилактики простуды

Доктор назвал единственный возможный способ уберечься от ОРВИ.

Телеведущий Евгений Комаровский опроверг популярный миф о том, что чеснок и лук эффективны в качестве мер профилактике простуды. Доктор выступил в эфире украинского телеканала "Украина" в рубрике "Спроси у Комаровского". Подобные методы профилактики врач назвал заблуждением. Единственной действенной мерой против ОРВИ он назвал отсутствие контакта с заболевшим.

Единственное, что может реально сработать, если от человека очень сильно воняет чесноком, то шансов, что к нему подойдут люди, немного меньше, то есть они будут держать дистанцию. Евгений Комаровский, медик

Врач рекомендовал зрителям носить медицинские маски в общественных местах, а также регулярно проветривать помещения. Он призвал почаще назначать встречи не в закрытых помещениях, а на свежем воздухе. Комаровский добавил, что употребление чеснока и лука не поможет против ОРВИ, но тем не менее эти продукты можно употреблять в рацион при желании.

Доктор Комаровский развеял миф о том, что тяга к сладкому говорит о наличии заболевания.

Видео и фото: Україна