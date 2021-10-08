Доктор Комаровский развеял миф о том, что тяга к сладкому говорит о наличии заболевания

Врач считает, что по факту человек просто не может контролировать себя и избавиться от вредной привычки.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о том, что тяга к сладкому может свидетельствовать о наличии какой-либо болезни. Об этом он сказал в эфире рубрики "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина".

По словам Комаровского, медицинская наука еще не обнаружила такой болезни, симптомом которой было бы большое желание съесть торт или плитку шоколада. При этом тяга к соленому или клубнике с селедкой может показывать наличие "определенного состояния".

Людям всегда очень хочется объяснить самому себе их неуемное желание постоянно жрать какие-нибудь тортики, конфеты и так далее. Это не потому, что они не хотят следить за своим здоровьем, а потому что в них кроется некая тайная болезнь, которая заставляет человека жрать сладкое. Дмитрий Комаровский, врач.

По факту тяга к сладкому является вредной привычкой. Человек может жить без добавочного сахара.

Ранее Комаровский перечислил факторы, увеличивающие риск раннего инсульта.

Видео: Україна