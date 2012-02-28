Комаровский перечислил факторы, увеличивающие риск раннего инсульта

Доктор предостерег молодежь от условий, влияющих на развитие данного заболевания.

Доктор Евгений Комаровский перечислил увеличивающие риск раннего инсульта факторы. В рамках YouTube-программы "Спроси у Комаровского специалист рассказал зрителям, как предотвратить заболевание еще в молодом возрасте. Выпуск вышел на телеканале "Украина" 15 сентября, но на онлайн-платформе был размещен только 4 октября.

То есть вы должны контролировать артериальное давление, и, конечно же, должны контролировать уровень сахара в крови. .Если вы находитесь в жарком климате, отдыхаете, если вы потеете, то надо получать достаточное количество жидкости Евгений Комаровский, врач

Эксперт напомнил, что в мире не существует анализов, которые позволили бы предупредить инсульт. Однако существуют риски, которые сказываются на его формировании. В ним относится курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес и снижение физической активности. Эти условия способны спровоцировать инсульт и в молодом возрасте.

Доктор Комаровский назвал основные меры профилактики коронавируса.

Фото и видео: YouTube / Доктор Комаровский

