Доктор Комаровский назвал основные меры профилактики коронавируса

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал шесть главных мер профилактики коронавируса для курьеров и водителей транспортных средств. Эти категории граждан регулярно общаются с незнакомыми людьми из-за работы, а также эти встречи проводятся с плохо вентилируемом пространстве. Информацией специалист поделился с подписчиками собственного YouTube-канала.
Вакцинация — самый эффективный, самый соответствующий требованиям современной медицинской науки и эпидемиологии способ. Это признак логики и здравого смысла, это реальная забота о своем здоровье и здоровье всех, кто рядом.
Евгений Комаровский, доктор
Эксперт напомнил, что многие препараты уже доказали мировому сообществу свою эффективность, в том числе и российские вакцины. Они способны формировать иммунитет и вырабатывать антитела.
Вторым способом профилактики заражений эксперт назвал регулярную вентиляцию. Вероятность инфицирования тесно связана с концентрацией вируса во вдыхаемом воздухе. Он призвал чаще открывать окна и проветривать помещения или салон машины. Третьим способом защиты является соблюдение масочного режима и социальной дистанции. СИЗ должен плотно облегать нос и рот. Маска подлежит смене каждые три часа.
Четвертый пунктов является личная гигиена. В этот перечень попадает мытье рук с мылом. На эту процедуру врач рекомендует выделять не менее 30 секунд. Также подойдет санитайзер или антибактериальный дезинфицирующий гель. Салфетки должны содержать спиртовый раствор как минимум в 60% концентрации. Пятой мерой профилактики медик назвал мониторинг государственных санитарных и эпидемиологических требований и своевременное изучение проверенной научной информации о инфекции.
Доктор Комаровский оценил возможность производства вакцины на Украине.
Фото: YouTube / Доктор Комаровский
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