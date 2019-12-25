Доктор Комаровский назвал основные меры профилактики коронавируса

Медик представил несколько пунктов, которые позволят сократить риски инфицирования.

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал шесть главных мер профилактики коронавируса для курьеров и водителей транспортных средств. Эти категории граждан регулярно общаются с незнакомыми людьми из-за работы, а также эти встречи проводятся с плохо вентилируемом пространстве. Информацией специалист поделился с подписчиками собственного YouTube-канала.

Вакцинация — самый эффективный, самый соответствующий требованиям современной медицинской науки и эпидемиологии способ. Это признак логики и здравого смысла, это реальная забота о своем здоровье и здоровье всех, кто рядом. Евгений Комаровский, доктор

Эксперт напомнил, что многие препараты уже доказали мировому сообществу свою эффективность, в том числе и российские вакцины. Они способны формировать иммунитет и вырабатывать антитела.

Вторым способом профилактики заражений эксперт назвал регулярную вентиляцию. Вероятность инфицирования тесно связана с концентрацией вируса во вдыхаемом воздухе. Он призвал чаще открывать окна и проветривать помещения или салон машины. Третьим способом защиты является соблюдение масочного режима и социальной дистанции. СИЗ должен плотно облегать нос и рот. Маска подлежит смене каждые три часа.

Четвертый пунктов является личная гигиена. В этот перечень попадает мытье рук с мылом. На эту процедуру врач рекомендует выделять не менее 30 секунд. Также подойдет санитайзер или антибактериальный дезинфицирующий гель. Салфетки должны содержать спиртовый раствор как минимум в 60% концентрации. Пятой мерой профилактики медик назвал мониторинг государственных санитарных и эпидемиологических требований и своевременное изучение проверенной научной информации о инфекции.

Доктор Комаровский оценил возможность производства вакцины на Украине.

Фото: YouTube / Доктор Комаровский