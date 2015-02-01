Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 109 миллионов россиян

Премьер страны рассказал о расширении бесплатного лекарственного обеспечения пациентов.

Профилактические осмотры в 2024 году на территории России прошли 109 миллионов человек. За последние шесть лет показатель увеличился почти в полтора раза. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Чиновник добавил, что власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом. Для население расширено бесплатное лекарственное обеспечение при профильных диагнозах.

Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное лекарственное обеспечение. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ