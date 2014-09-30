Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

Глава кабмина рассказал о вопросах, которые больше всего волнуют население России.

Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - даже принимать самые жесткие меры. Значимую роль в вопросах регулирования цен, особенно говоря о товарах первой необходимости,выполняет Федеральная антимонопольная служба. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта.

Нацелили нашу работу на системную борьбу с причинами. И главным было – поддержка производителей. Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По тем категориям продуктов, в которых невозможно было достичь быстрого результата, эксперты принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз ради того, чтобы товары оставались внутри страны и не уходили за границу потребителям. Михаил Мишустин уверен, что правительству удалось защитить интересы отечественных потребителей. Он добавил, что если требовалось дополнительно насытить рынок продуктами, то государство временно расширяло ввоз продуктов из дружественных для нас стран. В частности, обнулились пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок.

Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ