Доктор Комаровский оценил возможность производства вакцины на Украине

Врач полагает, что этот вопрос может подниматься на встрече Зеленского и Меркель.

Доктор Евгений Комаровский оценил возможность производства вакцины на Украине. Видеозапись с разговором специалиста опубликована на YouTube-канале. В ролике медик говорит с инфекционистом Вадимом Аристовым. По мнению Комаровского, европейская компания BioNTech, которая создала препарат для профилактики коронавируса вместе с американскими партнерами из Pfizer, решила создать себ предприятий по изготовлению мРНК-вакцин на территории Африки.

BioNTech — немецкая компания. Ангела Меркель пригласила Зеленского в гости. Может, есть повод поговорить про заводик? Нам бы такой заводик не помешал. Мы же не хуже Африки? Евгений Комаровский, доктор

В ответ на это Аристов заявил, что еще в начале пандемии (полтора года назад) Киев говорил о том, что Украине необходимо собственное производство вакцин в стране. Строительство такой фабрики обойдется государству в 200 миллионов долларов. При этом на покупку вакцин ушло 1,2 млрд долларов.

Комаровский развеял миф об опасности сахарозаменителей.

Фото и видео: YouTube/Доктор Комаровский