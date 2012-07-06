Петербуржцам рассказали, как проводить профилактику сердечно-сосудистых осложнений

Медики советуют обучиться основам доврачебной самопомощи при острых состояниях.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам рассказали, что более 40 процентов россиян находятся в зоне высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Жителям Северной столицы порекомендовали не забывать о профилактике. Она показана всем без исключения, особенно пациентам с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе учреждения.

Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, нужно регулярно проходить профилактические осмотры. Нельзя игнорировать диспансеризацию, важно выполнять все предписания врача.

Врачи рекомендуют изменить свой образ жизни в сторону увеличения защитных факторов. Необходимо соблюдать диету, отказаться от алкоголя и жирной пищи. Большую роль играет физическая активность, нужно делать 10 тыс. шагов в день.

Медики советуют обучиться основам доврачебной самопомощи при острых состояниях. Сейчас есть много бесплатных курсов.

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