Ее родная сестра завоевала серебро в данной категории.

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата мира в упражнениях с мячом, который проходит в японском Китакюсю.

Спортсменка из РФ набрала 29,125 балла, что помогло ей возглавить список претендентов на высшую награду соревнований. Кроме того, Дина Аверина взяла золото в упражнениях с обручем.

Ее родная сестра – Арина – также приняла участие в соревнованиях. Она стала серебряным призером ЧМ-2021 в упражнении с мячом. А вот в упражнении с обручем спортсменка заняла только шестое место.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира в личном многоборье.

Видео: YouTube / Olympics