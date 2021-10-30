Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в этом виде программы.

Российская 23-летняя гимнастка Дина Аверина завоевала золото в многоборье и стала 18-кратной победительницей мирового первенства на чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщают РИА Новости.

В японском городе Китакюсю гимнастка победила в индивидуальном многоборье, где по итогам четырех упражнений получила 108,400 балла. Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в этом виде программы.

Предыдущий рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств принадлежал Евгении Канаевой — 17-кратной чемпионке мира. Канаева завершила карьеру в 2013 году.

Ранее гимнастки сестры Аверины завоевали серебро и бронзу чемпионата мира в упражнении с лентой. Золота взяла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько.

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